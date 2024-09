Strażacy z regionu jadą pomagać na południu Polski

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Strażacy z województwa zachodniopomorskiego wyruszą w sobotę jako wsparcie dla służb z południowej części Polski.

Przygotowanych jest w sumie czternaście zastępów wyposażonych m.in. w pompy wysokiej wydajności - mówi młodszy brygadier Tomasz Kubiak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.



- W tej chwili wiemy już, że będziemy dysponowani do działań w Jeleniej Górze i w Wałbrzychu. Chodzi o zastępy z pompami wysokiej wydajności. Oczywiście w żaden sposób nie obniżamy gotowości na terenie naszego województwa, jesteśmy przygotowani do działań. Są zastępy wydzielone i zabezpieczone. Będziemy działali tyle ile będzie potrzeba, żeby pomóc kolegom - mówi Kubiak.



Jeszcze w sobotę konwojem wozy strażackie z naszego regionu wyruszą z okolic Myśliborza. Udadzą się do miejsca stacjonowania, gdzie będą oczekiwać na zadysponowanie do dalszych działań.