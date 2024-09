W Zachodniopomorskiem ruszyły zbiórki dla powodzian

Zbiórka dla powodzian w Dźwirzynie - organizuje ją Hufiec Pracy z Trzebiatowa.

Można pomóc, przynosząc żywność długoterminową, środki higieniczne, środki czystości i wodę butelkowaną. Artykuły będą zbierane od 7:45 do 15:45 w Restauracji Mesa w Dźwirzynie. Zostaną przewiezione do Kołobrzegu, skąd pojadą do powodzian.



Ze zbiórką najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian rusza także Akademia Sztuki w Szczecinie. Chodzi między innymi o wodę mineralną, ubrania przeciwdeszczowe, latarki, powerbanki, baterie, koce, termosy czy pieluchy. Potrzebne są również środki czystości, żywność w puszkach i suchy prowiant. Od dziś dary można przynosić do Pałacu pod Globusem przy placu Orła Białego.



Do zbiórki dla powodzian włącza się Świdwin. Już dzisiaj zbiórka najpotrzebniejszych darów odbędzie się w tamtejszym Urzędzie Miasta. Potrzebne są przede wszystkim środki czystości, artykuły higieniczne, woda w butelkach i jedzenie o długim terminie ważności. Akcja będzie odbędzie w godzinach pracy urzędu.