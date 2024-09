Dr Rzodkiewicz: zalanej żywności nie można spożywać

Jesteś tym co jesz, a od tego co spożywamy zależy nasze zdrowie - mówił w "Rozmowie pod krawatem" w Radiu Szczecin dr Przemysław Rzodkiewicz, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Jednostka, której przewodzi, jest jak sam mówi - takim UOKIK-kiem od żywności.- My sprawdzamy jakość, czyli co to jest jakość? Tożsamość, na przykład żeby wołowina była wołowiną, żeby oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia była oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia. Żeby produkty, to co o nich mówią producenci i handlowcy, żeby to było prawdą - mówi główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.Lista grzechów producentów jest dosyć długa - dodaje Rzodkiewicz.- Począwszy od takiej dopuszczalnej w ramach wolności gospodarczej gry rynkowej i próby opakowania produktów spożywczych w bardzo taki sprytny przekaz marketingowy, który będzie przypisywał produktowi jakieś wyjątkowe cechy, których ten produkt nie ma - mówi Rzodkiewicz.Główny inspektor odniósł się także do żywności, którą w magazynach i dyskontach dotknęła powódź.- Woda niesie ze sobą szereg bardzo niebezpiecznych dla zdrowia bakterii, zanieczyszczeń. Zalanej żywności nie można spożywać. Chyba, że była szczelnie opakowana, jakieś konserwy, to wtedy można. W pozostałych przypadkach ta żywność jest po prostu zniszczona i nie nadaje się do spożycia - mówi główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.Całej audycji możecie wysłuchać na naszej podstronie