Kranówka w Szczecinie nadaje się do picia. "Można ją pić bez filtracji" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"W Szczecinie można bezpiecznie pić wodę z kranu" - uspokaja Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Przez powódź na południu Polski sanepid zalecił mieszkańcom na zalanych terenach pić tylko wodę butelkowaną. W sieci pojawiła się informacja jakoby w Szczecinie woda z kranu również była niezdatna do picia.



Informację dotyczące słabej jakości naszej kranówki są nieprawdziwe - mówi Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.



- Wszystkie mity dotyczące naszej kranówki obalamy. Woda w naszych kranach jest cały czas tak samo dobra, możemy ją pić absolutnie bez przygotowania, bez filtracji, bo dbamy o nią cały czas. Przypominam, że 90% mieszkańców naszego miasta te kranówkę otrzymuje z jeziora Miedwie. Można ją pić śmiało - mówi Pieczyńska.



Mieszkańcy mają odmienne zdanie.



- Nie, kranówki to ja nie piję. - Kiedyś była niesmaczna. Piję swoją wodę, przefiltrowaną albo mineralną. - Nie ufam wodzie z kranu. Te rury po prostu są zanieczyszczone. - Kamień, wszystko co tam jest. Niby te filtry też się daje, ale to guzik daje. - Sanepid twierdzi, że ta woda jest zdrowa, a jednak nie ufam tym zaleceniem, że woda w Szczecinie jest zdrowa. Wolę sobie kupić taka butelkowaną, sprawdzoną - mówią szczecinianie.



Jeżeli widzimy, że woda w kranie jest mętna, ma inny kolor i smak niż mieć powinna, należy zgłosić się do służb szczecińskiego ZWiK-u. Przyczyną może być awaria.