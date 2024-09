Grzybiarze ruszyli na poszukiwania, więc straż leśna zwiększa patrole [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wzmożone patrole w lasach zapowiadają strażnicy z Nadleśnictwa Kliniska. Większa aktywność związana jest z rozpoczynającym się sezonem na grzyby.

Najczęstszym wykroczeniem - popełnianym przez grzybiarzy - jest wjazd samochodem do lasu. Grozi za to grzywna do pięciu tysięcy złotych - mówi Mateusz Bzdęga z Nadleśnictwa Kliniska.



- Wielu ludzi cały czas powtarza taką legendę, że im głębiej w las, tym więcej grzybów nazbierają. Nie zawsze jest to prawdziwe, ponieważ w zeszłym roku zaobserwowaliśmy, że najwięcej grzybów ludzie zbierali wzdłuż drogi wojewódzkiej 142, tak zwanej Chociwelki i to tam mieli największe zbiory. A ci ludzie, którzy notorycznie szli, im głębiej w las, tym zbierali mniej grzybów - tłumaczy Bzdęga.



Mateusz Bzdęga apeluje jednocześnie, aby nie pozostawiać po sobie w lesie jakichkolwiek śmieci: - Zasada jest taka, jeżeli byliśmy w stanie zanieść to do lasu i było to cięższe, ponieważ nieśliśmy pełne opakowanie jakiegoś tam posiłku lub pełną butelkę wody, to wynieśmy ją pustą. Ona jest lżejsza, więc tym bardziej łatwiej jest ją zabrać z lasu...



Na terenie Nadleśnictwa Kliniska, straż leśna w okresie grzybobrania statystycznie notuje co roku około 150 wykroczeń.