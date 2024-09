ZWiK włącza się w pomoc powodzianom

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie włącza się w pomoc na południu Polski.

Ze stolicy Pomorza Zachodniego do Wrocławia wyruszył transport z potrzebnym sprzętem do zabezpieczenia oczyszczalni ścieków. To między innymi blisko 200 metrów rur.



- Takie obiekty, jak między innymi sieci wodociągowe, to elementy infrastruktury krytycznej - mówi rzecznik szczecińskiego ZWiK-u Hanna Pieczyńska: - Widać już po innych miejscowościach, że właśnie o tę infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną dba się najbardziej, ponieważ to właśnie bez wody czy bez prądu trudno jest żyć i w ogóle prowadzić wszystkie akcje ratunkowe.



Pracownicy szczecińskiego ZWiK-u zadeklarowali także swoją pomoc na terenach dotkniętych powodzią.