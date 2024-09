Moc atrakcji w Białuniu

źródło: https://pixabay.com/pl/3818264/Alexas_Fotos/CC0 - domena publiczna Materiał promocyjny

Towarzyski turniej piłki nożnej, gminny konkurs drwali, jazda konna i taneczna zabawa do białego rana - nadchodzi "Pożegnanie lata" w Białuniu (gmina Goleniów).

Choć lato oficjalnie kończy się w najbliższy poniedziałek, to mieszkańcy Białunia hucznie żegnają je już w sobotę.



Zabawa startuje od godziny 14 i potrwa do niedzieli (godz. 3). W programie nie tylko wydarzenia sportowe, ale także loteria, wystawa rasowych kotów czy pokaz broni strzeleckiej.



Do tego swojskie jedzenie pod chmurką i tradycyjna grochówka.