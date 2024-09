Przeżyły powódź, uczą się i wypoczywają na Pomorzu Zachodnim

W Połczynie Zdroju rozpoczyna się pierwsza w województwie zachodniopomorskim "Zielona szkoła" dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią.

- Do Połczyna przyjechali uczniowie z Wlenia na Dolnym Śląsku. Dzieci przez dwa tygodnie będą uczyć się i odpoczywać - mówi Renata Radziusz z Urzędu Miejskiego w Połczynie Zdroju. - Przyjechało 46 uczniów i 6 nauczycieli. Dziś mamy pierwsze spotkanie organizacyjne. Będziemy rozmawiać o tym, co chciałyby robić, co możemy zaproponować i jak możemy ułożyć te dwa tygodnie pobytu dzieci w naszym mieście, aby czuły się zadowolone.W gotowości do prowadzenia "Zielonych szkół" są także inne ośrodki na Pomorzu Zachodnim, między innymi w Szczecinie, Międzyzdrojach i Świnoujściu.