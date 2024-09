Fala na Odrze. TOZ w gotowości

Fot. TOZ Szczecin/Archiwum

Szczecińskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "w gotowości do pomocy" - to na wypadek, gdyby fala powodziowa zalała Wyspę Pucką.

Przebywa tam sporo psów i kotów, które w razie zagrożenia mogą potrzebować pomocy.



- Mimo, że prognozy nie wskazują na nic groźnego, to trzymamy rękę na pulsie - podkreśla Karolina Kulińska, prezes szczecińskiego TOZ-u. - Będziemy do dyspozycji mieszkańców Szczecina, jeżeli zwierzę znajdzie się w sytuacji zagrożenia, czy zostanie zablokowane, czy w miejscu bez wyjścia. Prosimy wtedy o kontakt i w miarę naszych możliwości, będziemy robili to, co do nas należy.



Siedziba TOZ-u znajduje się przy ulicy Ojca Beyzyma 17 w Szczecinie.