25-lecie Korpusu NATO w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zakończyły się główne obchody 25-lecia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO w Szczecinie.

Podczas uroczystości podpisano list intencyjny włączający Litwę do grupy państw ramowych Korpusu.Największe od lat w Szczecinie międzynarodowe święto wojskowe rozpoczęło się przelotem czterech polskich i niemieckich śmigłowców, które z Wałów Chrobrego podziwiali mieszkańcy Szczecina.- Czuję się bezpieczna wiedząc, że oni tu są. Gdyby ich nie było to nie wiem, czy my byśmy tu byli. - Jestem szczęśliwy w związku z tym, że mamy Korpus, to jest dla nas bezpieczeństwo. - Mamy tu dowództwo, może to dla bezpieczeństwa nie jest najlepiej, że jest usytuowane, na latające rakiety - jakby coś - ale, że jest Korpus, to gratuluję - mówili.- Korpus daje nam szansę, żebyśmy mogli wykazać w sytuacji i zagrożenia i pokoju, że jesteśmy razem i że możemy tworzyć siłę, która jest w stanie przeciwstawić się wszelkim zagrożeniom. Tylko razem jesteśmy silni, tylko razem możemy budować pokój - powiedział wiceminister obrony narodowej, Stanisław Wziątek.Oficjalne obchody zakończyły się o godz. 15, ale do godz. 19 na Wałach Chrobrego potrwa piknik wojskowy z pokazami sprzętu - w tym okrętów wojennych.W uroczystościach brali udział też m.in. minister obrony Niemiec Boris Pistorius i Litwy Laurynas Kasčiūnas.