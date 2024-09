Różycka: ten spektakl to zaangażowanie i wyjątkowa jakość

To pasja, ciężka praca i dążenie do ideału - tak Sylwia Różycka mówi o pracy nad ostatnim przedstawieniem Polita w Teatrze Polskim w Szczecinie.

To szlifowanie najdrobniejszych szczegółów, które wciąż trwa - podkreślała w "Rozmowie pod krawatem" odtwórczyni głównej roli w spektaklu.- W przypadku Polity doszło do - w moim przypadku - ogromnego zaangażowania i nie wyobrażałam sobie inaczej, jak dążyć do jakości, więc robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby na premierze przedstawić jak najlepszą jakość. Jeszcze teraz to wszystko też się kształtuje - przyznała.Polita to musical z wykorzystaniem technologii 3D. Spektakl wyreżyserował Janusz Józefowicz.