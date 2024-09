Nowy system rejestracji w Szpitalu Wojewódzkim

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rejestracja w szczecińskim szpitalu wojewódzkim ma być łatwiejsza. We wtorek uruchomiony zostanie jeden numer do wszystkich poradni.

Dzwoniąc pod nr 91 500 5 500 będzie można się zarejestrować i na Arkońską, i do Zdunowa. Wyjątkiem będą dwie poradnie kardiologiczne. Na dotychczasowych zasadach będzie też działać rejestracja do poradni diagnostycznych, np. endoskopii, tomografii, rezonansu, USG, czy RTG.



Nowy system ma ułatwić i rejestrację i odwoływanie wizyt. Telefony będą odbierać konsultanci Centralnej Rejestracji Telefonicznej. Będą też obsługiwać zgłoszenia mailowe. Na wizytę będzie się można umówić pod adresem rejestracja@spwsz.szczecin.pl. Pacjenci, którzy przyślą niezbędne dane, np. imię i nazwisko, PESEL, kod skierowania, dane kontaktowe - w zależności od tego, czy rejestracja dotyczy porady pierwszorazowej, czy kolejnej, dostaną wiadomość z pierwszym wolnym terminem i potwierdzeniem umówienia wizyty.



Rezygnację też będzie można wysłać mailem (na adres rezygnacja@spwsz.szczecin.pl).



Konsultanci pod nowym numerem będą czekać od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.30. Stacjonarna rejestracja nadal będzie się odbywać przy okienkach.