Kronospan w Szczecinku. Papier w świat, ciepło dla mieszkańców

W nowej fabryce początkowo zatrudnionych ma być około 160 osób, a liczba ta będzie wzrastać w miarę uruchamiania kolejnych ciągów produkcyjnych. źródło: https://pixabay.com/pl/2905361/Martinelle/CC0 - domena publiczna

Największa w Polsce fabryka papieru i elektrociepłownia powstanie w Szczecinku.

Firma Kronospan Polska przeniesie na Pomorze Zachodnie swoją fabrykę z dotkniętej powodzią Rudawy Śląskiej.



- Właścicielowi bardzo zależy na tym, żeby fabryka powstała jak najszybciej, dlatego, że już w tej chwili zaczyna brakować papieru i musiałby ten papier importować - uzasadniał burmistrz Szczecinka, Jerzy Hardie-Douglas.



Zbudowana ma być także elektrociepłownia, która zapewni energię niezbędną do produkcji, a jednocześnie będzie dostarczać ciepło mieszkańcom Szczecinka.



- Część ciepła technologicznego - jako produkt uboczny - będzie przekazywana miastu. Czyli to, co mi się marzyło; żebyśmy mieli elektrociepłownię i mogli mieć w mieście tanie ogrzewanie i tanią wodę użytkową - dodał burmistrz.



W nowej fabryce początkowo zatrudnionych ma być około 160 osób, a liczba ta będzie wzrastać w miarę uruchamiania kolejnych ciągów produkcyjnych.