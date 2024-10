Palmiarnia w Szczecinie? Jest taki pomysł

I jest też na to szansa - wynika z odpowiedzi na interpelację trzech radnych z klubu KO.

Zastępca prezydenta, Anna Szotkowska odpisała, że miasto zabezpieczyło lokalizacje, na których mogłyby powstać obiekty miastotwórcze i wymieniła m.in. storczykarnię, ogrody botaniczne i właśnie palmiarnię.



To byłby zielony azyl w mieście; palmiarnia mogłaby pełnić rolę centrum edukacyjnego - mówi radna Zuzanna Jeleniewska.



- Dlaczego mamy być gorsi od Poznania, Łodzi, Gliwic czy Wałbrzycha?! - pytała retorycznie Jeleniewska.



Teraz najważniejsze są pieniądze.



- Teraz w naszych rękach - moich, pani radnej Milewskiej, pani radnej Wleklak - jest to, żebyśmy rozpoczęły rozmowy na temat zabezpieczenia środków i stworzyły model finansowo-organizacyjny. Na pewno palmiarnia nie powstałaby w ciągu roku-dwóch, ale może udałoby się to zrobić w tej kadencji - dodała radna Jeleniewska.



Anna Szotkowska wskazała że palmiarnia mogłaby powstać np. na Wyspie Grodzkiej, Łasztowni lub u zbiegu ulic Jana Pawła VI i Arkońskiej i mogłaby być zarządzana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.



Zastępca prezydenta dodała jednak na koniec, że "wszystkie koncepcje wymagają wypracowania modelu finansowo - organizacyjnego".