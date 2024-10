Afera w Collegium Humanum mocno nadszarpnęła opinie wszystkich uczelni

Inwestycje w powiatach nieco zapomnianych - to główny temat dyskusji podczas konferencji dla młodego samorządu i biznesu organizowanej w Gryficach. To 12. edycja forum organizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu. W "Rozmowie pod krawatem" gościliśmy rektorkę tej uczelni, Justynę Osuch-Mallett, która pytaliśmy m.in. o siłę regionu i polski powiatowej.

Jak podkreślała pani rektor, forum w Gryficach to spotkanie aktorów wszystkich sektorów, czyli nauki, biznesu i samorządów, podczas którego podejmowane są tematy na przyszłość.- I takim tematem jest na pewno rozwój polityki inwestycyjnej w pasie, który tak naprawdę jest pasem nie nadmorskim, nie centralnym, ale pasem, który świetnie może spełniać swoje funkcje. Wspomagając nasz pas nadmorski, a jednocześnie Szczecin - mówi Osuch-Mallett.Z rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu rozmawialiśmy także o aferze Collegium Humanum i robieniu w kilka miesięcy tytułu MBA. Ta afera mocno nadszarpnęła opinie wszystkich uczelni, nie tylko prywatnych.- Każde takie zawirowania wpływają na podatny grunt. W ogóle się mocno teraz zastanawiamy nad przyszłością studiów, w jaki sposób je prowadzić, do czego mają przygotowywać - mówi rektorka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.Z Justyną Osuch-Mallett rozmawialiśmy także m.in. o początku roku akademickiego, "Spacerku na uniwerek", czy o organizowanej w przyszłym tygodniu wydarzeniu pod hasłem: Rebelia w zarządzaniu.Cała rozmowa do wysłuchania i obejrzenia na naszej stronie i radiowym Facebooku. Z kolei po północy powtórka programu na antenie Radia Szczecin.