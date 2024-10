Klasyczny Szczecin kończy sezon na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Setki klasycznych samochodów zjechały się na szczecińską Łasztownię. Spotkanie motoryzacyjnych perełek zorganizowała grupa "Klasyczny Szczecin" na zakończenie sezonu.

Są, między innymi, auta z PRLu, amerykańskie krążowniki i zabytkowe motocykle.



- Na razie widać jak wjeżdżają samochody. Fajne, fajne. - Podziwiamy. Trochę polskich, trochę widzę, że tych amerykańskich. - Duże fiaty, maluchy, syreny, te wszystkie klasyczne auta to jest normalnie rzadkość i fajnie zobaczyć. - Tutaj jest ta dusza, te samochody takie bez elektroniki, tak? No nie wiem jak to powiedzieć, po prostu ta dusza - mówią odwiedzający.



Samochody można podziwiać do godziny 19 na Łasztowni.