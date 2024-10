Poseł PiS: są ogromne podstawy ku temu, żeby się branża morska rozwijała

Dla nas najważniejsze było utrzymanie stoczni w Szczecinie - mówi w audycji w "Rozmowa pod krawatem" Marek Gróbarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości i były minister gospodarki wodnej.

Były minister podkreślał, że chociaż charakter stoczni w Szczecinie się zmienił, to wciąż zostało spore pole do rozwoju w branży morskiej.- Nie do końca jest to stocznia, ale funkcjonująca, więc ten potencjał jest. Buduje się w bodaj największy w tej części Europy dok pływający. Mam nadzieję, że następcy go dokończą. Są ogromne podstawy ku temu, żeby się ta branża rozwijała - mówi Gróbarczyk.W audycji poruszono między innymi temat stępki w szczecińskiej stoczni, sprawę fikcyjnego etatu Pawła Brzezickiego w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz świnoujskiego terminalu.Całości rozmowy posłuchacie i obejrzycie na naszej stronie oraz radiowym Facebooku.