TBS proponuje kredyt mieszkańcom zagrzybionej oficyny

Pół miliona złotych ma kosztować odgrzybianie oficyny przy św. Wojciecha 14 w centrum Szczecina.

- Wspólnoty mieszkaniowej nie stać na remont, dlatego zarządca budynku, szczeciński TBS, wyszedł z propozycją kredytu do mieszkańców - mówi Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa. - To dość dużo. Z kosztorysu wynika, że to pół miliona złotych. To nie jest kwestia tylko odgrzybiania, ale to cała inwestycja związana z przeprowadzeniem remontu, by pozbyć się tego problemu raz na zawsze. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się wykupić lokal w danym budynku, automatycznie wzięli na siebie odpowiedzialność za kwestie związane ze stanem technicznym tego budynku.







- To są oficyny, na oficyny to się nie patrzy. Dla mnie pół miliona to wielkie pieniądze. W jakich my warunkach mieszkamy. Tak jak pan widział, schodów nie ma. Wszystko jest w wielkim grzybie. Przecież to ruina, jak po wojnie - mówią mieszkańcy oficyny przy ul. św. Wojciecha.