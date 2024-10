Udany sezon w Świnoujściu. Pękł milion

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Można powiedzieć, że miniony sezon turystyczny w Świnoujściu był udany na milion procent.

Samorząd właśnie podliczył opłaty uzdrowiskowe z okresu wakacyjnego i jak się okazuje w mieście - w trakcie tegorocznego lata - nocowało milion osób.



Choć lato zostało już oficjalnie podsumowane, nad morzem wciąż nie brakuje turystów, którzy o zaletach Świnoujścia mówią chętnie. - Co roku staramy się tu być. Kilka razy byłam już o tej porze. Uwielbiamy polskie morze - mówią turyści.



Takich opinii pewnie jest milion, a może nawet więcej, bo jak mówi Wojciech Basałygo ze Świnoujskiego magistratu, milion w podsumowaniu, to nie wszystko. - Pomiędzy czerwcem, a sierpniem blisko milion turystów odwiedziło nadmorską miejscowość, czyli takich, którzy wykupili nocleg i wprowadzili opłatę uzdrowiskową. Nie wlicza się w to turystów jednodniowych - dodaje Basałygo.



Przez cały 2023 rok Świnoujście odwiedziły 2 mln 600 tys. gości. Po tak udanym sezonie 2024, możliwe, że zeszłoroczny rekord zostanie pobity.