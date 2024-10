"Wszyscy narzekają, że zmiany w Polsce idą za wolno. Ale my nie znamy kulis"

Jedni są rozczarowani, inni uważają, że tak jak jest jest dobrze - tak dyplomatycznie na pytanie o to jak wygląda Polska blisko rok po wyborach odpowiedział gość "Rozmowy pod krawatem" Henryk Sawka.

- Wszyscy narzekają, że to idzie za wolno. I to prawda, ale z drugiej strony my nie znamy kulis. Jak powiedział Bismark: nie wolno pokazywać, jak się robi kiełbasę i politykę. Tak naprawdę to jest teatr, życie jest teatrem, ale polityka szczególnie - mówi Sawka.Satyryk przekonywał, że mimo zmiany władzy, tematów do rysunków mu nie brakuje. Podpytaliśmy Henryka Sawkę o ten proces twórczy.- Zapisz, bo wystygnie. Jeżeli przed snem coś mi się takiego jeszcze jawi, jakiś mam pomysł i nie przemogę się, nie wstanę, nie napiszę na kartce albo na tablecie, to mi to na pewno umknie. Wszyscy, którzy pracują w słowie, którzy rzeźbią w słowie, to wiedzą - mówi Henryk Sawka.Z satyrykiem rozmawialiśmy także o tym, że część rysunków rodem z lat 80 czy 90 można przekleić do czasów współczesnych i pasują jak ulał. Henryka Sawkę pytaliśmy także o to, czy przeklina, a to w kontekście otrzymanego niedawno tytułu Mistrza Mowy Polskiej.Cała rozmowa do wysłuchania na naszej stronie oraz radiowym Facebooku. Powtórka na antenie po północy.W czwartek o godzinie 8.30 w "Rozmowie pod krawatem" naszym gościem będzie Robert Kolendowicz, trener Pogoni Szczecin.