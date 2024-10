RSnW: Zaburzeń psychicznych na pierwszy rzut oka nie widać

Fot. pixabay.com / Anemone123

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat rozpoznawania oraz leczenia chorób psychicznych.

- Zaburzeń psychicznych na pierwszy rzut oka nie widać - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Krzysztof Grabski, terapeuta Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie. - Często przez to nie możemy udzielać takim osobom pomocy. Osoby, chociażby z depresją, bardzo łatwo się maskują w społeczeństwie uśmiechem czy dobroczynnością.



- Osoby chorujące często boją się stygmatyzacji ze strony społeczeństwa - zauważa Krystyna Sowa, kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie. - Mimo, że jest widoczny progres w leczeniu zaburzeń, bo psychiatria jednak idzie do przodu, ale to nadal w społeczeństwie pokutuje.



Tegoroczna edycja poświęcony jest zdrowiu psychicznemu w pracy.