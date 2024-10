Powstaje komiks "Paneuropa" na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

22 młodych artystów z regionu chwyciło za ołówki, by stworzyć nową postać ogólnopolskiego komiksu "Paneuropa". Ta graficzna seria ukazuje losy i wyzwania, z którymi mierzy się Unia Europejska.

W Morskim Centrum nauki młodzi tworzą zalążki przyszłorocznej edycji komiksu.



- Dostaliśmy zadanie, narysować swojego bohatera z "Panemeuropy". Jeszcze nie mam wizji, ale myślę, że będzie. - Jest już wpadłem na pomysł, myślałem nad krasnoludami wrocławskimi, żeby narysować po prostu przerośniętego krasnoluda. - To co się myśli lub ma w sercu można przeobrazić w ilustracje, która podoba się albo sobie albo innym. - Mogę marzenia i jakby wyobraźnię przełożyć na papier, bo w rzeczywistości nie wszystko da się zrobić, a na papierze można wszystko - mówią uczestnicy.



- Nie chodzi o kogoś perfekcyjnie rysującego. To są młodzi twórcy, a w tym fachu człowiek doskonali się tak naprawdę przez całe życie. Miłość do opowieści obrazkowych, do komiksów, jest widoczna. Nawet jeżeli ta kreska czasem może nie jest perfekcyjna, może nie jest idealna, to gdzieś tą młodzieńczą energię widać - mówi Rafał Szłapa, jeden z rysowników współtworzących projekt "Paneuropa".



Konkurs został zorganizowany z okazji szczecińskiej premiery komiksu "Paneuropa. Licho nie śpi". Tegoroczna edycja podsumowuje 20-lecie Polski w Unii Europejskiej.