Rewitalizacja placów w Dąbiu w ramach SBO. "Ten projekt łamie punkt regulaminu" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Projekt złożony przez wiceprezydenta "przepchnięty" do głosowania w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim - uważają radni Prawa i Sprawiedliwości.

Jednym ze współautorów propozycji dotyczącej rewitalizacji kilku placów między blokami w Dąbiu jest były radny, a obecny zastępca prezydenta, Marcin Biskupski. Sam projekt jednak łamie jeden z punktów regulaminu - wskazuje radny PiS, Krzysztof Romianowski.



- Punkt siódmy regulaminu jasno określa, na jakich terenach mogą być realizowane inwestycje SBO. Niestety, z informacji, które przekazał Urząd Miasta oraz Rada do Spraw SBO wynika, że projekt pana wiceprezydenta Biskupskiego będzie realizowany na terenach tak zwanych prywatnych, co automatycznie regulamin wyklucza - podkreślił.



Kontrowersji temu projektowi dodaje fakt, że został on pierwotnie zaopiniowany negatywnie, po czym powrócił na listę po decyzji Komisji Odwoławczej, która złożona jest głównie z radnych. My, jako politycy, nie powinniśmy się mieszać w sprawy SBO - mówi radny Marcin Pawlicki.



- Pan Marcin będąc w organie wykonawczym ma inne narzędzia. Na przykład budżet miasta, nad którym aktywnie pracuje, jak każdy zastępca. I wtedy mógł zaznaczyć, że uważa w lokalnej społeczności ten projekt za ważny, znaleźć te środki - powiedział.



Głosowanie w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim trwa do 16. października do godziny 12.