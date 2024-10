Nocna prohibicja w Szczecinie? Co na to mieszkańcy? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecinianie podzieleni w sprawie pomysłu wprowadzenia nocnej prohibicji w mieście. Zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać od godziny 22.00 wieczorem do godziny 6.00 nad ranem. Co na to mieszkańcy Szczecina?

- Oczywiście, że to dobry pomysł. Dla mnie to jest paranoja. Niech będzie sprzedawany. Jeżeli ktoś chce pić, to niech pije. Nie byłoby też tego na ulicach, pijaństwa, alkoholu. Jeżeli ktoś sobie szuka guza, to go znajdzie, rozróby zawsze będą. Jak chcą pić, to i tak będą pili.



- Pracujemy nad projektem uchwały w tej sprawie - mówi szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Szczecin Łukasz Tyszler. - Jest dużo większe przyzwolenie społeczne na zmiany. Myślę, że zmierzymy się z tym tematem. Oczywiście nie znam finalnie sytuacji, jaka będzie, ale osobiście uważam, że zmiany są potrzebne. Alkoholizmu tym nie zwalczymy, ale poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców.



W ocenie Łukasza Tyszlera W Radzie Miasta jest obecnie większość, która pozwoli zmienić przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu na terenie Szczecina.