Spacerowali w ramach "Nowego życia parku Żeromskiego" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pięknotka Bodinera, kłęk amerykański i kasztan szary - takie okazy drzew mogli podziwiać w centrum Szczecina uczestnicy niezwykłego spaceru.

To w ramach konsultacji społecznych "Nowe życie parku Żeromskiego", które organizuje Urząd Miasta Szczecin.



- Uważam, że park Żeromskiego jest bardzo bogaty w roślinność, w drzewa, krzewy. A z panem Pawłem Madejskim miałam okazję w piątek - z moją grupą przedszkolną - być na spacerze i właśnie dzisiaj ze swoją prywatną ekipą przyszłam towarzyszyć w tej "partyzantce". - Jestem tu pierwszy raz z synem i mam nadzieję, że on też zarazi się moją pasją. - mówili uczestnicy spaceru.



- Dzisiejsze wydarzenie jest jednym z kolejnych spacerów, które od dawna prowadzę. Tych spacerów było około 200. To są spacery, na które przychodzą ludzie i spacery, podczas których po prostu pokazuję, w jaki sposób, po jakich elementach możemy rozpoznawać drzewa i krzewy w parku - dodał Paweł Madejski.



W parku rosną też m.in jesiony, lipy i graby.