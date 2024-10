Duńska orkiestra zagrała w Szczecinie. Są wątki polskie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wracając do Danii zatrzymali się w Szczecinie, by dać spontaniczny koncert w naszym mieście - mowa o Duńskiej Orkiestrze Dętej Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band.

Wszystko z powodu szczecińskich korzeni członków zespołu.



- To jest moja ciocia. Ja lubię, jak ktoś gra na instrumentach. - Będą dzieci, wnuki. To najważniejsze. - O, tutaj gra nasza córka i wnuki - mówili uczestnicy koncertu.



- Pochodzę ze Szczecina. Od 19 lat mieszkam w Danii. Ci wszyscy cywile to jest moja rodzina. Mam ze sobą trójkę moich dzieci. To jest mieszanka uczuć i radości. I w ogóle trudno to opisać - mówiła pani Grażyna.



- Ja jestem kuzynką tej Grażynki, która jest w tej orkiestrze i wiedziałam, że tu będą. I obiecałam, że pomogę im to zorganizować. Mnie zachwyca ta orkiestra tym, że tam grają całe pokolenia. Gra babcia, gra córka czy syn i wnuki. Jeden od drugiego się uczy - dodała pani Jolanta Kowalak.



Do orkiestry należą osoby w różnym wieku od dzieci, młodzież po osoby dorosłe.