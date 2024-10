"Potężna kolejka" i brak biletów. Przejazd zabytkową lokomotywą dla nielicznych [ZDJĘCIA]

Pula 400 bezpłatnych biletów na 20 minutowy przejazd historycznym składem rozeszła się bardzo szybko, a kolejka do Centrum Informacji Turystycznej na placu Żołnierza w Szczecinie za biletami sięgała blisko 150 metrów.

Historyczna lokomotywa przyjedzie na Dworzec Główny w Szczecinie w sobotę o godzinie 11.10. Pomimo braku biletów wielu mieszkańców miasta wybierze się na stację, aby zobaczyć ten historyczny pojazd i zrobić pamiątkowe zdjęcie.- No niestety, kolejka już była tak potężna i od tak wczesnych godzin, że nie udało się. - Podjadę z rodzinką zobaczyć jak wygląda ten parowóz, lokomotywa. Jakieś zdjęcie zrobić sobie pamiątkowe, zobaczyć jak rusza i tyle. Szkoda, spóźniłem się. - Wiadomo, dlatego przyjechaliśmy, ale niestety się nie udało. - Rozczarowanie, bardzo. Znaczy dla mnie nie, ale bardziej dla synka - mówią zainteresowani przejazdem.- Mniej więcej o godzinie 10:30 było po biletach. Większość osób brała tak, jak sobie takie normy tutaj wyznaczyliśmy, po cztery bilety - mówi pracowniczka Centrum Informacji Turystycznej.- Te osoby, które nie dostały biletów, a będą chciały jutro przejechać się tym pociągiem, będą mogły próbować szczęścia jeszcze w sobotę na dworcu. To nie znaczy, że dostaną bilety. Może po prostu okazać się, że niektóre osoby nie przyjdą, co w praktyce będzie oznaczało zwolnienie się paru miejsc - mówi Szymon Maksymiuk z Centrum Informacji Turystycznej.Przyjazd Historycznego składu związany jest z sobotnimi wydarzeniem - 181 rocznicą powstania linii kolejowej Berlin - Szczecin. Skład będzie można zobaczyć na stacjach Dziewoklicz - Stobno - Port Centralny.