Epilepsja jak hamulec ręczny. Wielu pracodawców się boi [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mają kwalifikacje, ale trudno im znaleźć zatrudnienie. Na rynku pracy wciąż panuje ostracyzm, przez który cierpią osoby chore na padaczkę.

Tak przynajmniej twierdzą uczestnicy szczecińskiej konferencji poświęconej zatrudnianiu osób z epilepsją. W wydarzeniu biorą udział pracownicy i pracodawcy.



Gdy wspominamy o chorobie, każda rozmowa o pracę kończy się niepowodzeniem - mówią Aneta i Piotr.



- Od około siedmiu lat nie mogę znaleźć pracy. Mam kompetencje informatyczne, znam 3-4 języki programowania i pomimo tego nie mogę znaleźć pracy. - Jak mówię, że mam padaczkę, nawet tę kontrolowaną, leczoną, to ludzie reagują, jakby się poparzyli ogniem. Nie dostaję zaproszeń nawet na rozmowy kwalifikacyjne. - Szanse na znalezienie pracy są w tej chwili bliskie zeru - mówili.



Wśród pracodawców panuje strach przed zatrudnianiem - dodaje Magdalena Kosobucka z Fundacji Normalnie.



- Pracodawcy nie mają wystarczającej wiedzy o tej chorobie. To jest strach pracodawców: że coś się stanie, że uderzą, że nastąpi w pracy wypadek. Trzeba edukować i uświadamiać społeczeństwo - podkreśliła.



Osoby z epilepsją nie powinny pracować m.in w nocy, przy opiece nad ludźmi ani na wysokościach.



Konferencja potrwa do godz. 15.40 w Park Hotelu w Szczecinie.