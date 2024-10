Wolontariusze nie wytrzymali. "Nie ma toalety, dostępu do ciepłej wody" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wolontariusze mówią "dość". Z końcem roku opuszczą Przytulisko w Budnie - jedyne w gminie Goleniów miejsce dla niechcianych zwierząt.

Obecnie w przytulisku w Budnie przebywa 15 psów i 4 dorosłe koty.



- Nikt nie pomyślał, aby zapewnić nam jakiekolwiek zaplecze socjalne - mówi Agata Kiziuk, prezeska goleniowskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. - Warunki, które się tu przez lata nawarstwiały, są coraz gorsze, i dla ludzi, i dla zwierząt. Nie posiadamy tutaj żadnego zaplecza socjalnego, czyli mówimy o toalecie, dostępie do ciepłej wody. Zimą nie mamy dostępy do zimnej wody, jak są mrozy.



Opiekę nad kotami mają przejąć mężczyźni z pobliskiej noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności. Dla psów trzeba znaleźć inne miejsce. Jednym z pomysłów jest przeniesienie ich do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Do tematu będziemy wracać.