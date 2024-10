"Oblicza wsparcia w chorobie". Wystawa edukacyjna na PUM-ie [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

To skuteczna metoda leczenia a świadomość na jej temat wciąż jest niska - mówi poseł Adrian Witczak. A chodzi o leczenie żywieniowe.

Polityk, który na co dzień mierzy się z chorobą Leśniewskiego-Crohna, sam korzysta z tej metody. Polega ona na podawaniu między innymi przez sondę pokarmu, tak by lepiej przyswajać wartości odżywcze.



- Naszą rolą jest budowanie świadomości wśród społeczeństwa - podkreśla Witczak. - Zarówno wśród pacjentów, jak i młodych lekarzy, którzy za chwilę będą leczyć pacjenta, żeby zaopiekowali nie tylko pod względem farmakologicznym leczenia choroby, ale żeby pacjent miał siłę walczyć z chorobą.



Więcej o chorobie dowiemy się także z wystawy edukacyjnej "Oblicza wsparcia w chorobie".

Są to portrety osób korzystających z leczenia żywieniowego, poprzez sondę, preparaty odżywcze i dożylnie.



- Celem ma być poszerzenie wiedzy o leczeniu żywieniowym wśród studentów - tłumaczy prof. Ewa Stachowska z Zakładu Żywienia Człowieka z PUM-u. - Dopiero, kiedy studenci medycyny widzą takie poruszające obrazy, to uświadamiają sobie, że jest to tak bardzo ważne. Nadal umierają ludzie w szpitalach po prostu z niedożywienia.



Wystawę można oglądać w holu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.