PiS chce referendum ws. nielegalnej migracji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Dariusz Matecki, Zbigniew Bogucki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zachodniopomorscy działacze Prawa i Sprawiedliwości domagają się referendum w sprawie nielegalnej migracji. W tej sprawie rozpoczęli już zbieranie podpisów, a tych musi być pół miliona by referendum mogło się odbyć.

Pytanie ma być jedno: "Czy jesteś za odrzuceniem przymusowego przyjmowania nielegalnych migrantów, które skutkuje ryzykiem spadku bezpieczeństwa osobistego i ekonomicznego?"



W ocenie posła Zbigniewa Boguckiego, taka forma jest prosta i nikt nie będzie miał problemu z jej zrozumieniem.



- Mówimy o spadku bezpieczeństwa, czyli o rzeczach, które w sposób oczywisty wiążą się z nielegalną migracją. I to nie jest kwestia pewnych prognoz, tylko wyciągnięcia wniosków z tego, co dzieje się w wielu krajach Europy Zachodniej, także za naszą zachodnią granicą - mówił Bogucki.



Na szczeblu unijnym nadal trwają rozmowy w sprawie tzw. paktu migracyjnego. Premier Donald Tusk na ostatnim posiedzeniu w Brukseli zaproponował zawieszenie prawa do azylu. Zdaniem zachodniopomorskich polityków Prawa i Sprawiedliwości jest to odwracanie uwagi od istoty problemu nielegalnej migracji w Europie.