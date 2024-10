100-letni jacht znowu na wodzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Wineta" (dawna "Baśka") znowu dotknęła wody... Stuletni jacht, po kapitalnym remoncie, został dzisiaj zwodowany w marinie PTTK.

Jest drugim po "Nadirze" z JK AZS najstarszym jachtem floty zachodniopomorskiej. Szkutnicy z Planker Serwis Jachtowy przywrócili mu pierwotny wygląd. Historia "Winety" jest bardzo zawiła. Jacht został zbudowany w Niemczech w 1924 roku, a w 1946 roku po wojnie wrak został znaleziony na brzegu Odry. Wyremontowany przez pionierów, miłośników żeglarstwa pływał jako jednostka szkoleniowo-stażowa. Dzisiaj po kolejnych zmianach i remontach "Wineta" sięgnęła wody.



- "Winetka" jest pięknym smaczkiem, wyjątkowy jest dzisiaj jej maszt, mówi on o tej łódce wiele. Jest to regatówka, jeszcze sprzed II wojny światowej. Wtedy to były te gięte maszty popularne, to był jedyny sposób, żeby zrobić duży grot, który ma dużo żagla u góry. "Winetko", ja ci życzę kolejnych 100 lat! - opowiadał jeden z wodujących.



Więcej o historii "Winety" w "Radiowej szkole pod żaglami", już w niedzielę na naszej antenie.