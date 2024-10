Bogactwo Międzyodrza i jak je ocalić... Debata na antenie [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Czy plan utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, to najlepsze rozwiązanie? Jakie nadzieje i obawy mają przyrodnicy, aktywiści, mieszkańcy, przedsiębiorcy, urzędnicy i politycy? O tym dyskutowali goście, podczas debaty w studiu S-1 Radia Szczecin.

Wojewoda Zachodniopomorski - Adam Rudawski przypomina, że utworzenie parku to inicjatywa społeczna. - W momencie, kiedy ja zostałem wojewodą, zauważyłem tę energię obywateli i postanowiłem wspólnie z ministrem Dorożałą ją wykorzystać. To państwo nie powinno przeszkadzać obywatelom w tworzeniu i kreowaniu miejsc o szczególnej ochronie - podkreśla Rudawski.



Jak dodaje Ryszard Matecki z Inicjatywy na rzecz powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, prace nad parkiem trwają dopiero od kilku miesięcy. - To jest krótki czas, który był dla nas bardzo intensywny. W tym wszystkim też to jest najważniejsze, że ten zespół pracuje i wytwarza pewną propozycję, z którą wyjdzie do ludzi i dopiero na bazie tego odbędzie się dyskusja ze wszystkimi ludźmi, którzy są naprawdę tym wszystkim zainteresowani.



Andrzej Kraśnicki jr - dziennikarz "Gazety Wyborczej" również zwraca uwagę, że trzeba przywrócić na terenie Międzyodrza turystykę. - W 2010 roku zaproponowałem 5 tras kajakowych po obszarze Międzyodrza. Obecnie z trudem można przepłynąć tylko dwoma, reszta po prostu zarosła - przekonuje Kraśnicki.



Całość debaty dostępna jest na naszej stronie internetowej.