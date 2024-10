Rozbudowa Muzeum Narodowego. "To jedynie pomysł"

To nie jest wiążący projekt, a jedynie pomysł - tak o wizualizacjach rozbudowy Muzeum Narodowego w Szczecinie mówi jeden z kierowników instytucji. Koncepcja, która dwa dni temu pojawiła się w internecie spotkała się z szeregiem negatywnych opinii.

Zdaniem komentujących planowana dobudówka nie pasuje do zabytkowego gmachu.Kierownik działu archeologii muzeum, Krzysztof Kowalski w "Rozmowie pod krawatem" wyjaśniał jednak, że to nie wiążący projekt, a jedynie pomysł studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.- Jest to coś, co nas może czekać w przyszłości, w momencie, kiedy studenci wejdą już w życie zawodowe. Nie traktowałbym tego jako prezentacji gotowego projektu, bo ten projekt będzie dopiero tworzony - zaznaczył.W nowym skrzydle miałaby się znaleźć m.in. nowa siedziba Teatru Współczesnego.