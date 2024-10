Muzeum Narodowe potrzebuje wizji i wizjonera

- Trzeba zbudować na nowo koncepcję rozwoju i rozbudowy Muzeum Narodowego w Szczecinie - to opinia gościa porannej "Rozmowy pod krawatem" Radia Szczecin, kustosza działu archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie, Krzysztofa Kowalskiego.

W jego ocenie odejście wicedyrektora do spraw naukowych Dariusza Kacprzaka i kustosza sztuki nowoczesnej Szymona Piotra Kubiaka dezaktualizuje ich pomysł na przyszłość Muzeum.- W sytuacji, która jest w tej chwili, Muzeum należy ukształtować od nowa. To jest bardzo duże wyzwanie dla nowego dyrektora. Koncepcje, strategie wystaw, narracji, powiązania między gmachami, stylistykę wystawienniczą, rozwój poszczególnych kolekcji należy ukształtować od nowa. I to musi być osoba, która będzie wizjonerem - podkreślił.Red. Małgorzata Frymus pytała też o książęce klejnoty.- Kolekcja książęca - bo klejnoty są elementem kolekcji - faktycznie jest kolekcją, która powstawała od dawna. Działalności Muzeum zawdzięczamy, że one w ogóle wróciły do Szczecina. Moim zdaniem należałoby pomyśleć, żeby do Zamku powróciły kopie. Nie tylko tych rzeczy, które są w muzeum, ale też tych, które były, na ile da się je odtworzyć - zaproponował.Innym tematem porannej "Rozmowy pod krawatem" była także rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie.