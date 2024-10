Nielegalna wytwórnia papierosów pod Goleniowem

Kilkanaście maszyn do produkcji papierosów i prawie dwie tony tytoniu. Tyle zajęła Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa w wykrytej nielegalnej wytwórni.

- Znajdowała się w jednej z hal na terenie powiatu goleniowskiego - poinformował Maciej Koniuszewski, rzecznik z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - W pomieszczeniach ujawniono również ponad 400 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy, gotowych do dystrybucji i 1,9 tony tytoniu do dalszej produkcji. Zabezpieczono gotówkę w kwocie 6800 zł i komponenty do produkcji ok. 1 mln papierosów.



W tej sprawie dwie osoby zostały już tymczasowo aresztowane.