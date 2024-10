Te owady atakują coraz częściej

Fot. pixabay.com / scross2601 (CC0 domena publiczna)

Pluskwy coraz częściej atakują domy szczecinian, zgłoszenia pochodzą głównie z centrum miasta. Te małe pasożytnicze owady przenoszą niebezpieczne dla człowieka choroby.

Pozbycie się pluskiew jest bardzo trudne. Zapytaliśmy o to mieszkańców Szczecina.



- Mieszkałam w Dąbiu i były pluskwy, to okropne. Trudno je wyplenić. To nieprzyjemne i niemiłe. Co z tego, że samemu zachowamy czystość, jak ktoś z sąsiadów nad tym porządkiem nie panuje - mówią mieszkańcy.



- Dwa lata temu były dwa mieszkania w ciągu miesiąca, teraz pięć w tygodniu - mówi Robert Młynarczyk z firmy zajmującą się m.in. dezynsekcją. - Stosuje się głównie trzy metody: ozonowanie, oprysk chemiczny i zamgławianie. To powinno się powtórzyć. Pluskwy, jak ugryzą, to składają jajeczka i ich wylęg jest w ciągu 7-10 dni.



- Obserwujemy trend, że z roku na rok jest więcej pluskiew, innych robactw w lokalach mieszkalnych - mówi anonimowy zarządca nieruchomości. - W ciągu roku na kilkadziesiąt lokali, w kilku lokalach robaki znajdują się w łóżkach, szczelinach.



Dorosłe osobniki pluskwy potrafią przeżyć bez pożywienia do 140 dni.