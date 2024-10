Pociągi wjeżdżają w czas zimowy

Z godziny 3 na 2 cofniemy dziś w nocy zegarki - przechodzimy z czasu letniego na zimowy. To oznacza kłopoty dla pasażerów pociągów.

Składy Intercity zatrzymają się na godzinę na najbliższej stacji, aby utrzymać zgodność z planowanym rozkładem jazdy.Zmiana czasu wpłynie na kursowanie 12 pociągów PKP Intercity, także tych jadących do i z naszego województwa.Dotyczyć będzie składów: "Ustronie", relacji Kraków - Kołobrzeg - w obie strony, następnie "Przemyślanin" z Przemyśla do Świnoujścia, także w obu kierunkach oraz "Uznam" z Warszawy Wschodniej do Świnoujścia również w obie strony.Szczegółowych informacji o kursowaniu pociągów udzielają przewoźnicy kolejowi. Informacje można znaleźć na stronach internetowych przewoźników, m.in. na stronie PKP Intercity , w ich mediach społecznościowych, na infoliniach oraz u konduktorów. Aktualny rozkład jazdy można sprawdzić także na Portalu Pasażera.