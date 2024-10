Morsy rozpoczęły sezon na Głębokim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczecińsko-polickie morsy rozpoczęły sezon nad Jeziorem Głębokim. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w zimnej kąpieli - od dzieci po rodziców i dziadków. Bo morsem, jak przekonują, może zostać każdy.

Najpierw była lekka rozgrzewka, a do wody weszli w południe.



- Super, jak zawsze! - mówił jeden z uczestników.



- Za zimno - nie zgodził się młody mors. - Jak długo wytrzymałeś? - pytał reporter Radia Szczecin. - Dziesięć sekund, jedenaście - odpowiedział chłopiec.



- Dla zdrowia. Tutaj ma pan przykład. Syn zaczął morsować w zeszłym roku i cała zima bez przeziębienia. - Dlaczego? Bo się uwalniają endorfiny jest super zabawa, świetna atmosfera. No i przy okazji hartujemy organizm. - Raz, że się hartujemy. Dwa masz stan zapalny - ja miałem w ręce albo w kręgosłupie - rozgonić. Nie ma żadnego zapalenia zatok, żadnego przeziębienia, nic. - Na początek kilka minut, potem można wydłużać, jak kto woli. - Można zacząć od trzech minut, można od 20. Są różne szkoły - stargardzka i szczecińska - mówili uczestnicy imprezy.



- Ale jest frajda? - pytał nasz reporter.



- No, to zawsze - odpowiedział jeden z morsów.



Temperatura wody na Głębokim wynosi w sobotę około 10 stopni Celsjusza.