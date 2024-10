Szczecińscy fryzjerzy dla hospicjum [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Charytatywna akcja trwa w Hair Studio przy ul. Kutrzeby 6. Zebrana kwota trafi do Hospicjum św. Jana Ewangelisty.

Każdy może dołożyć swoją cegiełkę, a przy tym zadbać na miejscu o swoją fryzurę.



- Pomysł zrodził się w okolicach sierpnia. Wymyśliłam, że spróbuję zaangażować moich przyjaciół po fachu i klientów, żebyśmy wspólnie przeprowadzili taką niedzielę - mówi Magda Szewczyk. - Ludzie nie mają, co ze sobą zrobić, to przyjdą zrobić włosy.



- Działam prężnie. Magda zadzwoniła i powiedziała, żebym sobie popracował, wsparł hospicjum i jestem - mówi Wojtek Bukański.



- Włosy odrosną, a pomoc zostanie, będzie trwała. Nie ma się nad czym zastanawiać. Trzeba przyjść, spróbować i zrobić coś fajnego - mówi jedna z klientek.



Zebrane środki zostaną przekazane na zakup sprzętu zabiegowego i bieżące potrzeby hospicjum. Akcja trwa do godziny 19.