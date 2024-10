Park Narodowy Doliny Dolnej Odry? Rzepa: Niepoważny pomysł

Jarosław Rzepa, poseł PSL-u. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Stanowcze "nie" dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry - to stanowisko posła Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosława Rzepy, który był we wtorek gościem "Rozmów pod Krawatem".

Poseł przekonywał, że Międzyodrze to całkowicie sztuczny twór, stworzony rękami człowieka na początku XX wieku, stąd "nie" dla Parku Narodowego. - Dla mnie to jest niepoważny pomysł. Zrewitalizować, przywrócić funkcję turystyczną, przywrócić częściowo funkcję retencyjną. Park Krajobrazowy jest wystarczającą formą, która tam funkcjonuje. Wielokrotnie będą się tu nie zgadzał z ministrem Dorożałą - powiedział Rzepa.



- I z wojewodą zachodniopomorskim - dorzucił prowadzący rozmowę.



- Bo chcą to zrobić na sztukę, żeby był kolejny park narodowy - kontynuował Rzepa.



Posła Jarosława Rzepę zapytaliśmy także o szykowanie pakietu ustaw w sprawie legalizacji związków partnerskich. Jak zapewnił, w obecnym kształcie jest w stanie zagłosować "za", ale uważa, że moment nie jest odpowiedni.



- Wiedząc o tym, że na Krakowskim Przedmieściu przez kilka następnych miesięcy będzie nadal urzędował Andrzej Duda, nie podpisze nam żadnej ustawy, to po co się łomotać, po co się kłócić. I tak skutecznie tego nie zrealizujemy - powiedział Jarosław Rzepa.



- Niepotrzebna wrzutka? - dopytywał prowadzący.



- Niepotrzebna - odpowiedział Rzepa.



Poseł PSL-u odpowiadał też na pytania o tarcia w koalicji rządzącej, o potencjalnych kandydatów na prezydenta Polski - ze wszystkich stron politycznego sporu, czy o zwolnienia w PKP CargoTabor, w ZCh Police i w Elektrowni Dolna Odra.



