Nowe bloki gazowo-parowe uruchomione w elektrowni Dolna Odra

Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku dwa nowe gazowo-parowe bloki elektrowni Dolna Odra. Prąd wyprodukowany przez nie popłynie do ponad trzech milionów odbiorców.

Wytwarzanie prądu przez te bloki będzie nieporównywalnie czystsze niż korzystanie z węgla - tłumaczy Paweł Stępień, dyrektor departamentu inwestycji PGE.- Jest to źródło bardzo niskoemisyjne pod względem emisji CO2. Jeśli chodzi o emisję pyłu i siarki, są one praktycznie zerowe. Jedyne, jakie emisje z tego źródła są, to są tlenki azotu, które również są w bardzo niskim zakresie - mówi Stępień.Energia z nowych bloków już trafia do odbiorców - zauważa Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych.- Właściwie od pierwszych dni jest włączana do krajowego systemu elektroenergetycznego. To pokazuje, jak bardzo jest potrzebna ta inwestycja. Jestem bardzo zadowolony z tego, że w Gryfinie 50-letnia tradycja elektrowni jest kontynuowana w nowym wydaniu - mówi Kropiwnicki.Dolna Odra jest obecnie największą gazową elektrownią w Polsce. Dwa bloki mają łączną moc 1366 megawatów. 2/3 z tej energii jest wytwarzane za pomocą spalania gazu, a pozostała część z użyciem turbin parowych.