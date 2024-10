Drożej za przejazd tramwajem i autobusem [ZDJĘCIA]

Od przyszłego roku szczecinianie zapłacą więcej za komunikację miejską - decyzję podjęła Rada Miasta Szczecin. Bilety będą droższe średnio o 43 proc.

Tym sposobem 15-minutowy bilet będzie kosztować 3 złote. Czy Szczecin wciąż może ciszyć się najtańszą komunikacją miejską? Sprawdzała to nasza reporterka.taśmaCeny biletów w Szczecinie zbliżyły się, do tych z dużych polskich miast - ale wciąż pozostają jednymi z najtańszych. Za 15-minutowy we Wrocławiu zapłacimy 3 złote i 20 groszy, a Poznaniu 4 złote. Tyle samo będzie kosztować 20-minutowy bilet w Krakowie.Te wszystkie kwoty, to wciąż mniej niż w Szczecinie po zmianach.Co o podwyżkach myślą mieszkańcy?- Trzy złote to już za dużo jest, żeby przejechać. - Chcąc mieć lepszą jakość, to trzeba po prostu zapłacić. - Nie będzie lepiej, będzie tak, jak było. - Lekka podwyżka byłaby faktycznie wskazana - mówili.Zmiany w cenie biletów wejdą w życie od maja przyszłego roku.