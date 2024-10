Piesze, z powietrza i konne. Patrole policji gotowe do świątecznej akcji

W związku z dniem Wszystkich Świętych, bezpieczeństwa mieszkańców w okolicach m.in. Cmentarza Centralnego w Szczecinie będą pilnować zachodniopomorscy policjanci.

Będą patrole ze śmigłowca, pieszo, ale też na koniach - mówi mówi sierż. Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: - Koń to jest taki dron na czterech kopytach, który pozwala policjantowi dostrzec więcej z perspektywy dwóch metrów nad ziemią. Może więcej zobaczyć, szybciej dotrzeć. To najbardziej mobilny środek transportu policjanta.Policyjna akcja potrwa do 4 listopada.