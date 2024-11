Bilans przycmentarnego handlowania

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Sprzedaż podczas Wszystkich Świętych była przyzwoita - oceniają kupcy sprzed Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Pomimo konkurencji ze strony marketów nie narzekali na obroty.

- Było dosyć sporo ludzi, można powiedzieć, że porównywalnie jak w zeszłym roku. U mnie bardzo dobrze. - Mam stałych klientów, całorocznych, przychodzili, stali i czekali, żeby coś wybrać. Pracuję już tu od 30 lat. Ale kiedyś było lepiej - jak nie było w marketach wkładów, zniczy..., to wtedy mieliśmy lepiej. - W tym roku najlepiej to jednak szły kwiaty doniczkowe - chryzantemy. W tym roku to był raczej kiepski okres dla sprzedających znicze - mówili sprzedawcy.



Ceny zniczy zaczynały się od kilku, a kwiatów - od kilkunastu złotych.