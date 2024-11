RSnW: zniechęcić do jazdy na podwójnym gazie

Aż 85 proc. Polaków popiera wprowadzenie prawnej definicji "zabójstwa drogowego" - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych.

W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" goście dyskutowali na temat planowanych zmian w przepisach ruchu drogowego.Według byłego policjanta, Marka Konkolewskiego, cały czas funkcjonuje przyzwolenie społeczne do tego by wsiadać za kierownicę po pijanemu. Trzeba działać inaczej.- Sąd orzeka, że zatrzymuje prawo jazdy na rok, dwa czy więcej, z czego niech ten samochód będzie przez tydzień czy dwa zabezpieczony na parkingu. To bardziej zaboli, niż jakiś wirtualny zakaz prowadzenia pojazdu, który często jest łamany - argumentował.W 2023 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali 1 600 wypadków drogowych.To prawie 10 proc. wszystkich wypadków.