Nie będzie nowych linii tramwajowych, priorytetem - modernizacje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Modernizacja już istniejących torowisk tramwajowych w Szczecinie, to priorytet - zapowiedział radnym miejskim prezes spółki Tramwaje Szczecińskie Krystian Wawrzyniak.

W jego ocenie do pilnych należy między innymi wymiana szyn na ulicy Mickiewicza. Chodzi o odcinek od Mostu Akademickiego aż do ulicy Wernyhory.



- I my go kwalifikujemy jako stan dostateczny, natomiast kwalifikujący się do przebudowy. Tam rzeczywiście buja. Natomiast ten odcinek, rzeczywiście, ten stan jest dostateczny. Natomiast na przyszłość chcielibyśmy iść w kierunku północy Szczecina, czyli tutaj powiedzmy ulica Malczewskiego, Parkowa i tak dalej, do pętli Stocznia Szczecińska - tłumaczy Wawrzyniak.



Krystian Wawrzyniak dodał, że obecnie spółka Tramwaje Szczecińskie nie dysponuje środkami na budowę nowych linii - choćby wzdłuż ulicy 26 Kwietnia czy też wzdłuż ulicy Mieszka I.