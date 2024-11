Akcja "Buty na zimę" dla potrzebujących dzieci

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Dyrektor Magdalenna Zawacka Walczak, Rotary Club Center Donata Juszczak

Ponad 150 par butów trafi do dzieci w Szczecinie w ramach akcji "Buty na zimę". Ta coroczna jesienno-zimowa inicjatywa organizowana jest od 14 lat przez Szczeciński Rotary Center Club.

Zimowe obuwie trafi do uczniów szczecińskich podstawówek i podopiecznych ośrodka wychowawczego w Tanowie.



- Co roku kupujemy dla dzieci buty, ok. 150 par, ale były lata, że kupowaliśmy 200 par - informuje członkini klubu, Donata Juszczak.



W szkołach o tym, do kogo trafi ciepłe obuwie zadecydują wychowawcy i psychologowie szkolni.



- Którzy znają dzieci i rodziców, znają troski konkretnych rodzin. Trochę niepokoi fakt, że takich dzieci jest dużo; w zeszłym roku, jak braliśmy udział w akcji, to była szóstka dzieci, w tym roku jest ich 40 - dodaje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46, Magdalena Zawacka-Walczak.



Na zakup obuwia rotarianie przeznaczają 30 tysięcy złotych.