Można kupić oryginalny drobiazg, ale też pomóc kombatantom [ZDJĘCIA]

Można tam znaleźć i porcelanową filiżankę, i wojskowe buty, a do tego porozmawiać z policjantami albo żołnierzami. Ale przede wszystkim można wesprzeć akcję "Paczka dla Bohatera".





- Chcemy uzbierać jak najwięcej po to, aby te paczki były - jak zawsze - bogate. Już od października dzwonią do nas dziaduszki, bo czekają, i pytają czy będziemy w grudniu - podkreśla Tomasz Sawicki z "Paczki dla Bohatera".





- Ja ubieram od stóp do głów, jeśli chodzi o asortyment wojskowy - od czapek po buty. - Kubeczki, talerze, wazy. A tam piękny komplet porcelanowy. - Będziemy zbierać dla starszych ludzi, do paczek dla nich. Chcemy pomagać. Po prostu... Kombatanci są dla nas wzorem do naśladowania - mówią uczestnicy akcji.





Rozpoczęła się kolejna edycja pomocy dla kombatantów. Przy ulicy Sambora w Szczecinie do godz. 15:00 trwa kiermasz, dzięki któremu m.in. żołnierze AK z regionu znów będą mogli cieszyć się świątecznymi podarkami.Akcja "Paczka dla Bohatera" prowadzona jest od 2010 roku. Można ją wesprzeć także przez darowizny na portalach albo wylicytować przedmioty na wirtualnym bazarku