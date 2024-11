86 lat od Nocy Kryształowej. "Musimy o tym pamiętać"

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Mija 86 lat od "Nocy Kryształowej". To z 9 na 10 listopada 1938 r. w całych Niemczech i niektórych miastach Austrii zapłonęły synagogi, mieszkania i sklepy żydowskie.

Wczoraj wieczorem pod szczecińskim muralem synagogi, umieszczonej na bocznej ścianie Książnicy Pomorskiej, złożono kwiaty i zapalono znicze.



"Musimy o tym pamiętać, bo wtedy naziści zaczęli testować na niemieckiej ludności, jak daleko mogą się posunąć" - mówiła Róża Król, przewodnicząca szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów.



- Noc Kryształowa pokazała, że jest przyzwolenie na tego typu akcje, że jeżeli w Niemczech, w takim państwie kulturalnym mogło dojść do takich ekscesów i było przyzwolenie społeczne na to. To dało już sygnał, że dalej będzie można również podobne rzeczy robić - podkreślała Król.



Dopełnieniem wczorajszej uroczystości była promocja wydania polskiego tłumaczenia książki Hansa-Gerda Warmana pt. "Panie Abrahamson, Pańska synagoga płonie! Historie do szczecińskiej historii".



To bardzo ważna książka dla współczesnego Szczecina - mówił redaktor polskiego wydania Bogdan Twardochleb: - Ona dopełnia wiedzę o Szczecinie, o niezbędny i najokrutniejszy element, najbardziej czarne czasy nazistowskie. I to jest książka szczecinianina, który tu się urodził i on to wszystko przeżywał jako dziecko. On pamięta spalenie synagogi. Jemu bardzo utkwiły w pamięci tamte lata...



Książka dostępna jest w szczecińskim oddziale Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów.